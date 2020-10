La commune de Boussu ferme toutes ses écoles à partir de ce mardi

La commune de Boussu a pris la décision de fermer toutes les écoles communales primaires et maternelles à partir de ce mardi, et ce jusqu’au mercredi 11 novembre. Tous les établissements scolaires communaux sont touchés par le coronavirus et font face aux absences de nombreux élèves mais aussi de nombreux enseignants. «La meilleure solution est donc de fermer», résume le bourgmestre Jean-Claude Debiève.

