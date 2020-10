Hensies : des morceaux du pont en équilibre au-dessus de la chaussée

Ce samedi, les pompiers de Quiévrain ont été appelés à cause de morceaux de béton qui menaçaient une route. Le pont de l’autoroute en réfection perdait des morceaux, empêchant le passage des camions. Il a fallu une heure aux pompiers pour retirer les morceaux menaçants et déblayer la route. Il n’y a désormais plus de risque.

