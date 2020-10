Judo: la Montoise Berger veut reprendre sa progression au Grand Chelem de Hongrie

La Montoise (en bleu) se dit heureuse et motivée à l’idée de reprendre part à une compétition. - S.BA.

Avant l’arrivée du Covid, Sophie Berger (38e, mondiale, RJC Mons) était en train de grappiller des places au classement mondial, si bien que la perspective des Jeux Olympiques devenait de plus en plus concrète pour la -78kg. Le confinement a coupé son élan et elle espère maintenant repartir de l’avant dimanche, au Grand Slam de Hongrie.