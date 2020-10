Interdiction de fumer et manger à Saint-Ghislain: les autres maïeurs borains surpris

Les autorités communales de Saint-Ghislain ont pris de nouvelles dispositions ce jeudi. Le port du masque sera étendu et renforcé. Désormais, il sera même interdit de boire, de manger et de fumer dans les files d’attente et dans les parcs et parkings de la ville. Ce sont souvent des prétextes avancés pour ne pas porter le masque. Une décision surprenante pour d’autres bourgmestres du Borinage.

