Vols au cimetière de La Bouverie : Serge cherche qui a dépouillé la tombe de sa femme

Serge lance un appel à témoins. La tombe de sa femme, Nadine, a été dépouillée. Il ne reste plus que les pots noirs collés à sa tombe avec ses initiales, et quelques fleurs. Serge se rend tous les jours sur la tombe de son épouse. Le vol a eu lieu au cimetière de La Bouverie entre mardi, 16 heures, et mercredi, 14 heures.

