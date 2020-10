Ghlin : le docteur D. Bouillon utilise déjà les tests avec une réponse en 10 minutes

David Bouillon utilise ces nouveaux tests depuis plus d'une semaine. - N.E.

Dans les prochains jours, les tests rapides dits antigéniques, qui donnent des résultats en seulement 10 minutes, seront de plus en plus utilisés. Le gouvernement flamand va notamment en commander. À Ghlin, cette nouvelle méthode est déjà utilisée par le docteur David Bouillon depuis plus d’une semaine. Les échantillons restent prélevés dans le nez. Les patients affluent désormais à son cabinet. Mercredi, 150 patients y ont été testés.