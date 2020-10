Miguel Monteiro a créé le VTT club des Charbonnages, au départ de Frameries

En quelques semaines, Miguel Monteiro a amené un peu plus de 20 membres autour de lui. - C.M.

Cela fait trois ans que Miguel Monteiro s’est découvert une passion pour le VTT. Depuis un an, il organise chaque mercredi et chaque dimanche, souvent au départ de Frameries, des randonnées en petit comité pour les amateurs ou les plus expérimentés. Un club familial ouvert à tous.