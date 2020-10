Mons: les restaurants Rebelge (Jean-Phi) et Maxens ont créé leur propre drive-in

Face à la fermeture imposée au secteur Horeca, des restaurateurs montois veulent réagir, se battre pour sauver leur établissement. C’est ainsi que Jean-Philippe Watteyne à la tête du «Rebelge» à Mons, et Stéphane Grulois, patron du «Maxens» à Saint-Symphorien, proposent de servir des plats en version drive-in. Vous passez commande, vous vous rendez devant l’établissement où l’on dépose les plats dans votre voiture et vous n’avez plus qu’à rentrer chez vous pour prendre du plaisir autour de savoureux mets…

************* ****** ****** *** *** ************ ** *** ***** ********* ****** ******** *** ***** ***** *************** ***** ********* ******** ****** ****** ********** ************* ** ***************** *********** *************** ******* ***** ** *** ******************* *** ********* ********* ***** *** ********** ********** ****** *** *********** *** ******* ******* ****** ******* **** **** ********** **** *** ******* *** ******* *** ****** **** ********* ******** ** ***** ******** ******* ************************** ******** ** ****** **** * ** **** ******* ** ********* ** ************ * ******** ** ************** ** ******** **** ** ****** ***** *** ******* ** ****** ******** ****** ******** ** ***** ******** *** ***** *** ****** ** ***** ** ****** **** ****** ***** ******* **** **** ********* **** ** ***** ** ***** ***** ***** ********* ***** ****** ** ***** ******** ***** *** ***** ** **** ** ** ** ***** ***** ** * ** * ***** **** *** ********** ********** ** ******* *** ************* ** ***** ** *********** ** **** ******* *** ** *** ********* *** **** ******** ******** *** ***** **** *** ** ******* ********* ** ******************* ** ****** ** ****** ******** *** ********** ***** ** **** ********* **** ******** *** ****** ************** ** ***** ** ****** ****** **** ** ********** ** ******* ******* ********** ********** ** ******** ****** ** ***** ***** ** **** ** *** ****** **** ********** ****** ** *** ** **** **** *** ******* ********* ******* ***** *** ***** ******** ******** *** ****** ** ***** ************* ** ***** ** ** ******** *** ******** ***** ** ** ** ** ****** * **** *** ********** ** **** ******* ******* **** ************** ************ **** ********* ** ********** ** *********** **** ***** ***** ** ***** ** ********* ** **** ****** ********** ** ** ******** ***** ******** ***** ** ************** ******** ** ****** *** ** **** ********* ************ ****** ***** ****** *** ******** ** ***** **** ******* *** ************** ********* ************* ******** *** ****** *** ***** ** **** ***** ** ** ********* ******** ** *********** ************ ****** ***** ** **** ************ ** **** **** ** ** ************ *** ************ **** **** ********* *** ** ****** ** **** ** *************** ***** *** *********** ** ************ ** ******** *** ***** ********* *** ****** ***************** ********** ** *** ********** ******** ** ************** **** ** ** ****** ********* *** ** ****** ** ** ********* *************** ********** ***** ** ***** ***** **** ******* **** ***** **** **** *** ******** ** ***** ******************* ****** ** ********* ****** ** ***** ********** ********* ******* ******* **** ************* ********** **** * ****** ********* **** ** **** ***** *** **** ****** **** **** **** ********* *** ******** ****** ****** ******** ** ******** ** *********** ***** ** **** ** ***** ** ******** **** ** **** ** ****** **** ***** *************** ** **** ** ****** ***** ** **** *** ******* **** ****** ***** *** **** *** ****** ******** *** **** ** ********** ** ****** **** *** ******** ***** *** ****** **** *** *** ** *** ****** ************** ******* ********** **** ***** ************** *** **** ****** *** ************* *** **** ***** **** *** **** ***** ** ***** **** *** ***** ******** ** ******** **** ***** ** *************************