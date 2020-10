Le Montois Alfredo Longo dédicace un cœur au personnel de l’Horeca et des hôpitaux

Pendant quelques heures ce lundi, le cœur géant en canettes situé sur le site des lacs de l’Eau d’Heure affichait un touchant message de soutien. «Personnel hôpitaux et Horeca, on vous aime», a écrit Alfredo Longo. Un message éphémère de l’artiste montois pour soutenir les secteurs les plus touchés par la crise.

