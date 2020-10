Mons: P. Lafosse suggère d’organiser l’école en présentiel une semaine sur deux

En tant que député provincial en charge de l’Enseignement, Pascal Lafosse prendra part à la réunion qui doit se tenir ce mercredi, en visioconférence, entre les ministres et les différents acteurs de l’enseignement. Après avoir fait le tour des écoles, le socialiste doit constater que la situation est de plus en plus compliquée sur le terrain. Des professeurs absents, des bulles impossibles à respecter, des classes fermées… Pour éviter le chaos, le Montois a une solution: il suggère d’organiser les cours en présentiel une semaine sur deux!

