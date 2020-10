Hensies centre: l’école maternelle et primaire ferme pendant une semaine

Cette semaine, les cours sont suspendus à l’école communale de Hensies centre. Plusieurs enseignants ont été testés positifs ou sont en quarantaine à cause d’un contact rapproché avec une personne contaminée. Ne pouvant plus assurer les cours et par mesure de précaution, l’école ferme ses portes pour une semaine.

