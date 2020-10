Les chiffres des contaminations et des hospitalisations continuent d’augmenter de façon dramatique. 206,6 personnes ont été admises à l’hôpital entre le 10 et le 16 octobre. Cela porte le nombre total d’hospitalisations à 2098 dont 358 en soins intensifs. Découvrez, dans le tableau et la carte ci-dessous, la situation commune par commune.

