«Pour retrouver le goût et l’odorat, entraînez-vous», conseille un prof de l’UMons

Jérôme Lechien, ORL et professeur à l’UMons, a mené, avec son collègue Sven Saussez une étude sur le coronavirus, notamment sur la perte d’odorat et de goût. Pour le spécialiste, un entraînement olfactif quotidien permet de retrouver plus vite l’odorat. Pour le goût, il conseille de poser du sel ou du sucre sur le bout de sa langue. Selon le chercheur, près de 85% des personnes touchées récupèrent leurs sens dans les deux mois. Pour les 15% restants, par contre, c’est l’inconnu.

