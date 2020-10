Borinage: les 10 élèves motards de la police ont contrôlé 56 véhicules

Le service circulation routière de la police boraine est connu pour mener de nombreuses actions. C’est pourquoi, le célèbre Inspecteur Caroy, accompagné de son acolyte Alain, dispense actuellement une formation destinée aux policiers souhaitant devenir agent motocycliste. Organisée par l’Académie et dispensée par 4 formateurs aguerris à la pratique du 2 roues, cette formation dure 150 heures et mélange théorie et pratique. Ce mercredi, les élèves motards se trouvaient sur le terrain pour «pratiquer» des contrôles avec interception.

*** ** ******** ******** ************ *** * ********** ** ** ****** ******** **** ***** ** * ******* ** ******* *********** ********** ** * ** **** *** *** ***** ** ****** ****** ** ** ***** *** *** ******* *** ******** ********** ***** ********* ** ********** ** *** ********* ************ *** ********** ************** *********** ********** *********** * * ************ * ** ******* * * ** **** ******* ************* ***** ********** ** ****** ** ********* * * ** ****************** **** *********** ** ** ************ ******** ** ****** ** ******** * *********** ** ********* * * *********** *********** * * ** ** ******* * * *********** ***** **** *********** *** *********** ** ******* ** *** ************* ********** * * ******** ********** ** ****** ** ******** **** ****** ** ************** ******* *** ***** ****** *** *********** *** ***** ************ *** *** ********