Mons-Bo.: le salon du mariage s’invite chez vous

L’affiche de l’événement. - COM.

Dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire du pays et face à l’incertitude sur la tenue des salons physiques, AP EVENTS a décidé d’organiser un premier salon du mariage virtuel, les 17, 18 et 19 octobre 2020. Ce salon virtuel sera ouvert à tous les prestataires et visiteurs au niveau national.