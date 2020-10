Encore une institutrice écartée à St-Ghislain: «Difficile de trouver des remplaçants»

Une institutrice maternelle de l’école Jean Rolland à Saint-Ghislain a été testée positive au nouveau coronavirus. L’enseignante a été écartée la semaine dernière et sa classe a provisoirement été prise en charge par un remplaçant depuis ce lundi, nous confirme l’échevine de l’Enseignement, Florence Monier (PS). Néanmoins, alors que les cas de Covid se multiplient dans le corps professoral, pour les établissements scolaires, il devient de plus en plus compliqué d’organiser l’enseignement.

