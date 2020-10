Grosse saisie à Colfontaine/ Estinnes: 3 hommes interpellés pour stupéfiants

Dans le cadre d’un dossier de stupéfiants, plusieurs perquisitions ont été menées ce mardi, à Colfontaine et près de Binche, à Estinnes. Trois hommes de nationalité belge et âgés d’une trentaine d’années ont été interpellés. En parallèle, une saisie importante a été réalisée dans une friterie de Wasmes. Argent, drogue et œuvres d’art ont été découverts.

