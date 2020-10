Nikitiana, fauchée à Ellignies-Sainte-Anne: le chauffard condamné à 6 mois de prison

Nikitiana et Andrew se rendaient à la maternité la nuit du drame. - D.R.

Le chauffard qui a tué involontairement, il y a deux ans, Andrew Demarlier (20 ans), Nikitiana Mavroforos (22 ans) et leur bébé sur le point de naître, a écopé de six mois de prison avec sursis par le tribunal de police de Tournai. Florian Hendrickx, de Baudour, est également privé de son permis de conduire pendant un an. La maman de Nikitiana n’est pas satisfaite. Elle craint que celui qui a détruit deux familles ne récidive, même sans permis.