Mons: le projet de la banque Belfius inquiète les habitants du quartier

La banque Belfius veut démolir son grand bâtiment, situé à l’angle de la place des Chasseurs et de l’avenue Jean d’Avesnes, pour le remplacer par un nouveau. Mais les habitants sont inquiets. Pour eux, le futur bâtiment ne respectera pas l’harmonie de la place et sera surtout bien trop grand. L’ASBL Sauvegarde et Avenir de Mons a même distribué un toutes-boîtes à ce sujet.

**** **** ************** ** ******* ******** ** ****** ******* ** ******** *** ***** ********* ****** ** ********* ** ** ***** *** ********* ** ** ********** **** ************ ************ **** ********* *** ** ********* ******** **** *********** ****** *** ** ********* ********** *** ****** ******** **** ** ******* ** ******** ** *** ******* ** ********* ** *** ******** ********** ****** ** ****** ******** ** **** ************ ** ********** ** ** ********* *********** ** ******* ** ** ************** ********** ** *********** ** ****** ******** ************ ** ****** ** **** ****** ********* **** ********* ** *********** ******** ** ** ********* ** ****** ********** *** ********* ******* ********** **************** ******** *** ******** ** **** ****** ** ******* *** ******** *********** ***** ******** ***** ******** ****** **************** *********** ******************** *** ******** ******** * ***** ******* ** ** ****** **** ** ******* ** ** ******** **** ** ****** ** **** *** *** *** ******** **** ** **** *** ********* ** ******** * **** ******** ********* ******** ********** ** ****** ** **** * ***** ********** ** ************** **** ***** ** ***** ************ ************ ** ****** *** ****** ** *************** ******** ********* *********** ******* ********* ****** ** ********* ******** *************** *** ********* ** ****** ******* *** ***** ************** **** *************** *** ******** ** **************** ******* **** ** ******* ********** *************** ** **** ****** **** *** ************ ** *********** *** ** **** **** ***************** ******** ** ******* ******* ** ****** ** ************* **** ** ***** ** ** ****** ********* ** ******** ** ******* ** ****** ***** ** ******* ********** *** ******** ******** ***** ** ********* ************ ** ** ****** ** ***** ** **** ** **** *** ** ***** ** ********* ** ******** *** **** ***** ******************** ** ******* ** ******* ***** ***** *** ****** *** ********* ** *************** ** ******* ** ***** ********* ********** ********* **** ******* ******* ** **** ** ** ******** *************** *** ************** ** ********* ** ** ******* *** ******* ** ** ******* ******** ** ******* *** ******* *** ** ******* ******** ******* **** *************** **** ** ********** ******** ************* ** ** ***** ** ************* *** ********* ********* ********** *** ************* ********** *** ** ********* ** *** ****** ** ************* **** ** ********* ********** ******** *** **** ******* ** ******** ************ *** **** *** ********** *** ******** ****************** ****** *** ********** *************** * ********** *** ********* *********** *********** ***** ************ ** ****************** ********** *** *** **** ********** ** ****** *** ******** ** *** **** ** *********** ***************************** ** ******* **** ********** ***** ********* *** ************ Maxime Pourtois, échevin: «Le collège est favorable au projet» ** ***** ** ** *********** ** ********* ** ******** ******** ** ********* ** *** ** ******* ************ ********* ****** *** ************* ********* ****** ************ ********* ***** ***** ******** ********** *** **** ****************** ******** ****** ********* ******** **** ** ************** ************ ** **** ****** **** *** **** ****** ************ ********** ** ** ******* ** ******** ******* ********** ************ ** ************ ** ********* ****** **** ** *************** ** ***** ******** ** *********** ** ************ ********** **** ********** *** ****** ** ***** ******* ** ******* ************ ******* **** ********** ** *** ***** ************ ******** ** ****** ** ******** ** ****** ******** ** **** ** ********* ****** ***** ** * **** ***** *** ***** ** ********** ***** ** ******** ** ******** ********** ** ********************** *** ************* *********** ****** ******** * ****** ** *** ****** *** ********* *** ********* ** ******** ********** **************** ** ***** ********* **** ************ *********** *** ** ***** ***** ** **** ********** ** ****** ** ******** ******** ** *********** ** ** ***** *** ************* *********** *** ******** *** ******** ** ** ****** **** ******* ** ******** ** **************** ** ******* ********* **** *** ************** ********** ** ******* *** ********** ************* *** ************* ******** **** ** ***** ******** ************* **** ***** *** ******* *** ******** *********** *** ******* ** ****** ******* * ********* *** ************ ********** ************ **** ******* ****** ** *** ******* ********** ** ************