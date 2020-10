Coronavirus: 238 cas supplémentaires détectés en 24h à Mons-Borinage!

Sciensano, l’institut scientifique officiel de santé publique, publie chaque jour les chiffres relatifs à la pandémie de Covid-19, et ceux-ci ne sont pas très bons à Mons-Borinage. Ces dernières 24 heures dans notre arrondissement, 238 cas supplémentaires ont été répertoriés. Aucune commune n’est épargnée par cette hausse mais Mons, Frameries et Saint-Ghislain sont les plus touchées.

