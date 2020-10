Un couvre-feu aussi dans la province du Hainaut? La décision sera prise ce mardi!

Alors que les provinces du Brabant wallon et du Luxembourg ont décidé d’instaurer un couvre-feu dans leur province dès mercredi soir, entre 1h et 6h du matin, et pour une durée de 15 jours, le Gouverneur du Hainaut Tommy Leclercq nous indique que la décision n’a pas encore été prise dans sa province.

