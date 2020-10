D3 ACFF: l’illusion est terminée à la Renaissance Mons, simplement pas assez armée

Luigi Nasca et les Montois sont privés de trop de joueurs importants pour le moment. - Eric Ghislain

Dissimulées derrière un engouement retrouvé au sein du club, les lacunes de la Renaissance Mons ont toujours existé mais ressurgissent aujourd’hui, plus flagrantes que jamais. Le «trois sur neuf» et la récente gifle reçue à Namur le prouvent: ce noyau, trop jeune et peu étoffé, ne peut pas se montrer ambitieux. Pas cette saison.