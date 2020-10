Mons: «Les poules», un nouveau restaurant bio et local, ouvre ce jeudi

Christel et Maryame sont des amies de longue date et rêvaient depuis quelques années de travailler ensemble. C’est désormais chose faite: «Notre projet est le fruit d’une amitié sincère de plus de 20 ans mais aussi de valeurs éthiques communes et de complémentarité», confient-elles. Situé sur la place du Béguinage à Mons, leur restaurant ouvrira ce jeudi.

************ ***** ****** **** ** ***** ************** ** ******* ********** **** ** ******* ** ************** ************ ** ********* ******* ** ***************** ** ** *** ** ********* ****** ****** **** ** ********** ** *********************** ** **** **** **** ********* ******** ********** *** ********** ********* ******* *** ****** ************* **** ***** ***** *** ** ****** **************** ** ******** ******** ** ******* ******* *** **** ***** *********** **** *** ******* ** ***** **** ***** *** ** ********* ** **** ** ******** *** ********** ********* ** ********** ** ******** ** *************** *********** ******* ******** ***** ****** ** ***** ** ***** ** * **** *** ***** ** ***** *** ***** ******** **** ***** *** **** ************** **** *********** **** *** *********** ****** ********* **** ** ******** *** ********* ** ****** ***** *********** ** *** ******** ***** *** *** ** ****** ** ***** *** ******** ****** ************ ********** *** ********* **** ********* ************ ************** ** ****************** **** ****** ********* ** ******** ** ******** **** *** ****** ** ***** ******************** ** ********** *** ***** ** ******** ********* **** *********** ** ******* **** ****** ******* * * ** **** ** **** ** ******* ********* ** **** ** ******* ** ****** **** ***** ****** *** ******* **** ******* ********* ** ****** *********** ********** ** ***** ** ***** *********** ** *** ********* ** **** ******* ** ****** ********** ** *** ****** *** ** ***** ** ********** *** *** ** ******** ** **************** ******** ******* *** ******** ** ****** **** *** **** ****** ** *** *********** *************** *** ** ***** ****************** ************ ******** ***** ** **** ******** ** *** ******* *** ****** ** ************ *** **** *** ********* **** ******* ******************** ** ******* ** ** ****** ** ***** *** **************** ** ************ ******* **** *********** **** ********* ******** ** ************* **** ******** ************ *** **** ****** *** ****** *** ******** ** ****************** ************ ********** ** *********** ************ ** ** **** **** *** **** * ***** ******** ** *** ********* **** ***** ********* **** ** ***** ***** ****** ** *** **** ** *** ************* *** *** ******* ***** ********* ***** *** **** ****** ** ******** ****** **** ***** ***** ***** ********** ** ******* ***** ****** ** ***** ******* **** ****** ***** ********* ** ***** ******* ** ********* ** **** *************** ******* *******