Le buste de Léopold II enlevé suite à une pétition sera conservé au musée de l’UMons

A la suite d’une pétition lancée en juin dernier par une étudiante, les autorités de l’UMons ont décidé de retirer le buste du roi Léopold II et de le conserver au MUMons, le musée de l’université. Objectif: conserver cette pièce, la contextualiser et mener des activités de médiation et de sensibilisation au passé colonial.