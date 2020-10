Mons-Borinage: encore plusieurs écoles touchées par le covid, dont une fermée

Les cas de coronavirus dans les écoles sont de plus en plus nombreux. Cette fois c’est à Quaregnon que l’école de la cité Astrid a décidé de fermer. Une enseignante a été testée positive. À Quiévrain et à Dour, ce sont deux élèves de secondaire qui ont été testés positifs. Les élèves qui ont été en contact avec eux doivent se faire tester, mais l’école reste ouverte.

