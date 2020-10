Colfontaine: Adriana lance un appel poignant pour sa sœur handicapée et ses parents

Yvon et Paoletta cherchent un logement plus adapté à leur fille, sur l'entité de Colfontaine. - COM

Adriana lance un appel à l’aide pour ses parents et sa sœur aînée, handicapée mentale et physique. Avec l’âge et leurs soucis de santé, Yvon et Paoletta peinent à s’occuper de leur fille Sabrina. Tant qu’ils sont vivants, ils ne veulent pas placer leur fille dans un centre pour personnes handicapées. Mais ils sont à la recherche d’un logement adapté, sur l’entité de Colfontaine.