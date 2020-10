Foot: encore un tour de coupe de Belgique pour l’USGTH, et puis le Standard?

Stop ou encore pour Mathieu Garcia et les Saint-Ghislainois ? - E.G.

Les clubs de Biévène, Dixmude, Tirlemont et Bambrugge ont un dénominateur commun: leur bourreau en coupe, l’USGTH. Déjà auteurs d’un remarquable parcours, Mathieu Garcia Rendon et ses partenaires en redemandent. Et si près d’un éventuel duel avec un grand de Belgique, ils comptent tout donner pour se qualifier à Heur-Tongres, ce dimanche (16h).