Un couvre-feu à 1 heure du matin sur toute la Wallonie!

Face à l’augmentation continue des cas de Covid-19, des hospitalisations et des soins intensifs dans certaines provinces du sud du pays, a fortiori à Liège et dans le Brabant wallon, un couvre-feu devrait être décrété de une à six heures du matin sur l’ensemble de la Wallonie. Les arrêtés des gouverneurs sont prêts et attendent l’aval du ministère de l’Intérieur, notamment pour éviter des recours contre cette décision.