Foot: Jemappes et Pâturages se disaient outsiders, voire plus, et pourtant...

Cette saison, les prétendants au titre n’ont pas intérêt à trop faiblir. Or, certaines formations, considérées comme de sérieux outsiders, sont déjà au pied du mur. C’est le cas de Jemappes et de Pâturages en P2B, qui déçoivent avec leur bilan de 4/12. De son côté, favori de la P3B avec Hensies et Wasmes, Harchies n’a pas encore trouvé le chemin de la victoire.

** *** ***** ***** ******** ***** ** ************ ********* ** ** **** ** ******* ** ****** ** ****** *** ** ***** **** ***** ** ** *********** ***** ** ***** ** ********** ******** ****** ******** **** ** ** ********* ********* *********** ** ***** ******* * **** ********* ** *** **** ** ***** ** **** ** **** ******** * ********* ** ******** ******* ** ********* **** *** ********* ** ** ******* ********* ***** **** ********* *** *********** **** ** ******* *** ****** ************* *** ********** ** ********* ****** ****** ******* **** ** ******* ** **** ********** ************ ****** ******** ********* ** **** ******* ** ************* **** **** ******* ** ************** ******** ***** ********* ** ********* ** ********* ************ ****** ***** ***** ** **** ***** *** ** ******** **** ****** ***** ****** *** ****** ********** ** ***** ******** ****** ** *********** ***** **** **** ****** **** ************** **** **** ******* **** ** ***** ** ***** ** ***** ** **** ********* ** ***** ****** ** ************ * *** **** ******* **** ** ********** **** ** ** ****** ** **** ****** ***** *** ** ** ****** **** ****** ** **** ******** *** ** ********* ***** *** **** ***** ****** ** ******* **** ** **** ******** ** **** ** ****** ****** ****** ** ***** ** **** ** ****** ** ******** ** *** ***** **** ***************** ********* * ******** *** ****** ** ***** *** ************ ***** ***** ******* ***** ********* ******** ****** ** ***** ** ** **** ** ****** ***** ********* ** ***** ***** ********** ***** ******** ***** ********* ******* ***** ******** ************ ************ ******* ***** *** ** *********** ****** *** ******* *** ******* ** ****** *** ******** ***** ****** ******* ** ****** ** ******** ******** *********** ******* **** *** ***** ********* ** ** ********** ** *** ******** ******* ** ******** ** *** **** ****** ******* *** ****** ****** ****************** ********** ** *** ********** *** *********** ******* ** ********* *** ***** ******* **** ******* ** ****** **** ** ***** ** **** *********** ** ***** ******** * ******* ***** **** ******* ****** ** *********** **** * ** *********** ************ ***** ** **** ******** **** *** ** ******* *** **** *********** *** ***** **************** ******* ****** ******** ** ** ** ********* ************ ***** ***** *** ******** ************* ** * * ** ** ****** ** ******** **** ********* ********* ** ******* ** ******** ***** *** ******** *** ********* ************ ** *** ********* *** ** ******* ** ***** **** ******* ** ****** **** ** **** *** ** ***** ******** ******** ***** *** ********* ** ****** **** ***** ***** ** ********* ******* ** *** *********** ** ****** ** ********* ****** ** ******* ****** *** ******** *** ********* ** ****** ********* ** ******* ** ****************** ** ** ******** **** ** ************* ***** ********* ********** ********* ***** *** ************ ** ** ********* ************ ** ********** *** ******** ************** **** *************** ** *** *********** ** ******** **** **** ***** **** ** ******* ****** * ******** **** ** *** ***** ********** ** *********** **** * * **** ****** *** ****** ** *** **** ************** ** ********** ***** *** ******** *** ***** ** *** ****** ******* ************ **** ******** ****** ********** **** ** *** ***** ** ******** ****** **** ****** ***** ** ****** ** ******* ** ******** **** ********** *** ** ****** ****** ** *** ************** ** **** ***** *** ******* *** ********* *** *** ******* ********** ** ******** **** *** ****** ** ******** ******** ******* ********* ******* **** ******* ** ************ ****** **** ****** ******************** ******** ***** ****** *** ***** ********** ************ ** ****** ******** ***** *** *********** ** **** ******* *********** ** ************ ******* *** ***** ******** *** ***** *********** *** ******** ** ** ********* ** ** ********* ******** ****** ************ ***** ********* ** ****** ********* ** ********** ** ** ****** ** ********* ** ******* *************** *** ****** ********* ** ********** *** ******** ************* ************ * ***** *********** **** ********* ********** ************ ***** *** ** ********** *** ****** ********** ***** ** ********** ********** ***** *** ****** ******* ** *** ********** *** ************* * ***** *** ********** ******* ** ******** ****** *********** ** ******** ** ***** *** ******* *** ****** **** ** ***** * *** ** **** ********* ** ******* ******* ****** ******** ** ** ****** **** ******* **** ** ******* *** ******* ** ***** ****** ***** **** **** *** ********* **** ** ***** ******** *** ** **** ************* ******************* ** ******* ** ****** *** *********** ** ******** ****** ****** ** ******** ********