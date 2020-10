25 ans de prison pour le Binchois Alexandro Carucci: «on ne bat pas une femme»

Le jury et la cour étaient ce jeudi matin en délibération pour débattre sur la peine d’Alexandro Carucci, accusé du meurtre de sa compagne Muriel Bauduin. La cour d’assises du Hainaut a prononcé finalement en fin de matinée une peine de 25 ans de réclusion criminelle contre Carucci, coupable du meurtre de Muriel Bauduin commis à Binche le 13 août 2017. Il lui avait aussi porté des coups en janvier et en avril 2017. La cour n’a retenu aucune circonstance atténuante. Le message des jurés est clair: on ne bat pas une femme!

