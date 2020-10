Colfontaine: Anaïs chine des objets sur demande et ça cartonne!

Les objets sont mis en scène pour être vendus, comme ce berceau en osier. - COM

Anaïs Lheureux, de Colfontaine, est passionnée de brocantes et d’objets anciens. En juillet dernier, elle décide de lancer son petit commerce d’objets chinés, sur Instagram: «le charme d’autrefois». L’originalité: chacun de ces objets porte le nom de son ancien propriétaire. Un nouveau concept qui cartonne, et pas qu’en Belgique! La jeune maman a déjà envoyé ses objets chinés au Luxembourg, dans le Sud de la France et même… en Corse!