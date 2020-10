Mons: une rencontre au bal masqué a tout changé

Noces d’or pour les époux Flament et Deligne. - M.C.

Jacques Flament et Marianne Deligne se sont mariés à Ghlin le 26 septembre 1970. Un demi-siècle plus tard, ils étaient invités en la salle des mariages de l’hôtel de ville de Mons pour y être félicités et retracer leur parcours respectif.