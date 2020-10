Cyclisme: ça bouge bien dans le Hainaut et pour Mons-Borinage, avec une école en vue

Derrière Degand et l’équipe Wanty-Gobert, il y a aussi un bel élan. - News

C rise sanitaire ou pas, ça bouge dans le monde cycliste du Hainaut. On a appris la semaine dernière la candidature de Circus-Wanty-Gobert au niveau du World Tour. On a aussi vu naître trois nouveaux clubs « à coureurs », dont une école de cyclisme.