Financement de la campagne de Bouchez par le MR: Defraigne veut «y voir clair»

Le volcan libéral ne semble pas sur le point de s’éteindre. Alors que le MR espère calmer le jeu autour de son président Georges-Louis Bouchez en le flanquant d’un «G11» pour plus de «collégialité», voilà que la campagne présidentielle interne au parti refait surface. En cause, des documents dont Sudpresse a eu vent et qui prouvent que le parti a payé plusieurs factures de campagne de «GLB». De quoi surprendre les candidats malheureux. Denis Ducarme veut saisir le comité d’arbitrage du MR et la Liégeoise Christine Defraigne compte faire de même. «Je souhaite des explications», lance-t-elle.