Tensions au MR: c’est officiel, Georges-Louis Bouchez reste président du parti

Les parlementaires MR ont été convoqués ce lundi soir à Court-Saint-Etienne suite aux vives tensions qui ont secoué le parti depuis la fin de la semaine passée et au casting ministériel de Georges-Louis Bouchez. Ce dernier garde finalement bel et bien son poste du président du parti. Le jeune Montois sera toutefois encadré d’un G11, composé de 11 ’sages’ du parti et destiné à assurer la collégialité des décisions. La gouvernance et la communication seront également revues.

