Institut rose bonbon à Jurbise: bains de fleurs et Swarovski sur les ongles

Un évier doré et un bain de pieds aux fleurs fraîches. - COM

Parmi les nouveaux commerces jurbisiens, deux nouveaux venus sur la route d’Ath depuis cet été: la sandwicherie «Chez Gio» et l’institut rose bonbon voisin «Beauty Factory». Derrière ces deux enseignes, un couple: Kim et Giordano, deux jeunes Jurbisiens qui rêvaient d’ouvrir dans leur commune. L’institut a la particularité d’être très féminin: bains de pieds de fleurs fraîches, cires d’épilation à paillettes aux senteurs de bonbons et mêmes des strass Swarovski sur les ongles! Mais l’établissement reste également ouvert aux hommes.