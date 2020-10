«Army of nature», une armée montoise en guerre pour la protection de l’environnement

A l’origine du projet, Romane et Alex, deux soeurs réunies par le même engagement en faveur de la protection de la nature. - COM

C’est une nouvelle armée qui vient de voir le jour à Mons. Sa cause? La défense de mère nature. Ses armes? Des graines de conscience à semer. Et au commandement de cette «Army of nature», deux sœurs montoises, Romane et Alex.