Mons-Borinage: Jacqueline Galant soutient son président G-L Bouchez

Jacqueline Galant, députée wallonne et bourgmestre de Jurbise - Belga

Georges-Louis Bouchez, le président montois du MR est en pleine tempête. Même en interne, les soutiens se font rares. Et pour cause, après les erreurs du casting ministériel ce jeudi matin, les tensions sont vives au sein du parti. Malgré tout, Jacqueline Galant, députée wallonne et bourgmestre de Jurbise, fait partie de ceux qui le soutiennent.