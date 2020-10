Tertre: le groupe Yara a inauguré son nouveau stockage d’ammoniac cryogénique

Ce mardi, l’usine Yara a inauguré son nouveau stockage d’ammoniac. Un investissement à hauteur de 40 millions d’euros à la pointe des nouvelles technologies et des normes de sécurité. Les objectifs de cet investissement seront de stabiliser le processus de production et ensuite d’améliorer l’efficacité énergétique ainsi que les émissions atmosphériques et sonores. L’idée est de limiter les nuisances. Les riverains restent malgré tout inquiets.