Les derniers échos, éoliens notamment, du conseil communal de Frameries

Eoliennes à Givry. Quévy ne veut pas être complètement encerclée par les éoliennes ; Mons refuse le nouveau projet pour protéger les chauves-souris. Mais Frameries, elle, ne dit pas non... - Archive E.G.

Un projet éolien envers lequel Frameries se montre plus «coulante» que ses voisines, Mons et Quévy; une surprenante «alliance» (très fugace) Be Frameries - PTB: derniers échos du conseil communal.