Mons: ils marchent contre la maladie de Parkinson

Ce mercredi en fin d’après-midi, deux marcheurs ont été accueillis par une partie des membres du Rotary Club et la Ville de Mons. Le rendez-vous était fixé à l’entrée de l’Hôtel de Ville où Wouter, Ivo et Jan venaient d’accomplir 30 kilomètres et faisaient donc une halte pour leur 39e étape. Il leur reste encore 10 étapes pour arriver à Ostende. L’objectif de cette grande randonnée à travers le pays c’est de récolter des fonds pour soutenir la recherche concernant la maladie de Parkinson

