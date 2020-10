Le service de livraison Uber Eats débarque à Jemappes et Cuesmes

Après le centre-ville montois, Uber Eats s’attaque désormais à deux villages de l’entité de Mons. La société de transport à petit prix n’a investi la région qu’à travers la livraison. S’il n’est pas encore possible de commander un taxi, il est désormais possible de se faire livrer à manger à Jemappes et à Cuesmes.

