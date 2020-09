Câble à haute tension: pourquoi le tracé n’a-t-il pas été modifié sur Quévy?

Le nouveau tracé proposé par Elia pour rétablir une liaison à haute tension entre les postes électriques de Ciply et de Pâturages, par un câble souterrain, a de quoi satisfaire les Framerisois. Il a aussi été modifié sur Colfontaine. Mais il oublie les revendications des Quévysiens. Pourtant, il y a plus d’un an que Quévy a proposé une alternative (carte ci-dessous), rappelle David Volant!

** ******* ** ****** ** **** ** *** *********** *** ******* ***** ** ********* ** ********* ** ***************** ** ***** ******* ** ********* * ********** ** ***** ** ********* ** ******* ****** ** ****** **** ********* *** ******* ** ***** ******* ******** ****** ***** *** ****** ** ***** ****** ** ** ********** ************** ** ****** *** ***** ****** **** ** ******* ******** ******* ** ** ***** *********** *** ******** *** ******** ********** *** ** ****** ********** ** ***** ******** ** ******* ****** ******** *** **** * ** **** ******** *** ********* ** **************** ** ********** ************ ***** ********* **** *** ************* ********** Lire aussi Voici le tracé du futur câble à 150.000 volts entre Ciply et Pâturages *** ******** **** *********** ** ********* **** ** ******** ******* ** ******* ** ********* **** ***** ***** ******** *** ******** ********* ** ****** ********* *** ** ***** ******** ** ********** ** ******* ** ** ************* *** ************** ******** ******* *** **** **** *********** ** ********** **** *** *** ******** **** ********* *** *************** ********* *** ** ******* ** ****** ** ** ***** ********** ** ** ********** ******* **************** ********* ******** ***** ******* *** ******** ** ******* ***** *** ****** * ********* **** ** ** ****** ** * * **** ****** ********* ***** ** ****** ** *** *********** *** ********* ** ****** ** ***** *** ** ***** *** ***** ********* ** ***** *** ** ******** ** ****** ** **** *** ***** *** ******* ** ************** ** **** ** ******** ***** **** *** ******* ************ ***** ********** **** ** *** **** ** **** *** ***** ***** ** ***************** ******** ***** ******* **************** ********** *** ********* ********* ** ******* **** ** *** ***** ** ***** ***************** ******** ******** ********** ** ***** *********** ** ********** ************** ** **** ** ******* **** ** ************ ** **** **** ***** ******** ** ****** **** ** **** ********* *** ****** ******* ** ****** ** ** ******* ** ******* ** ** **** ** ******* ** **** ************ ** ****************** **** *********** ****** ** ********** ** ****** *** **************** ** ***** ********** *** ** ***** ********** *** **** ************ *** ********** *** ******* ** *** ******* ****** *** ******* *** ********* ** ********** ** ******* ** ******* ******* **** * ********* *** ************* *********************** ******** ************ *** ******* ******* ******* ** ** ***** ********* ** ** ********* ********************** ********** ******** ** ******* *** ****** ****************** ** ****** *** ************ *** ****** ********** *** *** ********* ******* ***** ***** ** ***** ****** *** ********** ** ******* ** **** ** ******* *** ********* ********************* ********** ** ***** ****** ** ******** *************** ********** ** ***** ** ********** *** ********** *** ****** ********** ** ***** *** ******* *** *** ******** ***** **** ********** ****** *** ******* ** *** ** ***** ** ************ **** *** ****** ** ********** ****** ****** **** *** ** ***** ******* ** *********** *** ************** ******** *********** *** **********