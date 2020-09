Installation d’une passerelle entre le Faubourg de Mons et le cœur d’Ath

Une grue a posé mercredi une passerelle entre le quartier du Faubourg de Mons et le cœur de la ville d’Ath. Ce projet «Sucrerie» vise au réaménagement complet de l’espace urbain qui entoure et traverse l’ilot formé par la rue de la Sucrerie et le quai de l’Entrepôt.

******* ** ****** ** **** ** ************** *** **** * ********* ******** ***** ** ** **** ** ***** *********** ************ ******* ** ******* ********** ***** ********** ***** ***** *********** ********* ** ****** ********** ********** *** *********** ** ***** ** ******* ******* ***** ********** *** ** ********* *************** *********** ****** ************ ** ********* ** ************** ** ***** ******** **** ********* ** ****** ************* ** ****** ********** ** *************** ******* ** ********** ****** *** ******* ** ******** ******** ****** *** ** *** ** ** ******** ** ** **** ** ************** ************ ****** ** ******** ** ** **** ** ********** ** ****** ** **** ** ***** ** *********** *** ********** ** ************** *** ****** ** ** ******* ** ****** ********** ** *********** ** **** ** ************* *** ******** ** ********* *** ** *********** ** ** ****** ** **************** ******* ********* ********* ** ******** ******* **** ********* *** ********** ** ************ ***** ** ************ ** ******* ** **** ** ***** *** ** ************ ******** ** ********* ************ *** ***** ** *********** ** ** ***** ** ********** *** ****** ** ****** ** ****** ****** ** ********* ******* ******* ********* ** ***** ** ** ******* ******** **** *********** ****** ** ** ******** *********** **** ** **** ** ** ****** ** **** *** *** *************** **** ** ************** ******* ** ******** ** ** ******** ****** ** ********** ** ** *********** ****** ******* ********* *********** ******* *** ***** ********* *** ***** ******** *** ************ ** ****** ***** ************ **** ** ************ ** ***** ** ********** *********** ************** ************ *** **** ******* ** **** *********** *** ******* ** ****** *** ********* ** **** *** ***** *********** ********* ** ********* ** **** ******** **** *** **** ****** ************* ** ******* *** ****** ** ****** ********* **** *** ************** *** ** ** ******** ****** ****** ******* ** ****** ******* **** ** ******* *** ********** ** ********* ******** ** ** ********** ** ******* ** *** ****** ******** ************ ********** **** *** ******* ** ******* ** ********** ****** ** ******* ** ** ******** ** ********* ** ***** ********** ** ** ******** *********** ** *** ******** ****** ***** ** *** *********