Hainin: un veau sauvé in extremis d’un ruisseau par les pompiers

Il a fallu plus d’une heure de recherches aux pompiers. - SRI Quiévrain ZHC

Ce mardi soir, les pompiers de Quiévrain ont été appelés à Hainin pour sauver un veau tombé dans un ruisseau. La femelle, née plus tôt dans la journée, a pris peur et s’est enfuie de la ferme. Il a fallu plus d’une heure de recherches pour retrouver la pauvre bête immergée dans l’eau froide.