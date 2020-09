Mons: le CPAS propose une nouvelle aide aux victimes économiques de la pandémie

Le CPAS de la Ville de Mons annonce l’octroi d’aides matérielles, sociales, médicales, médico-sociales ou psychologiques en faveur des citoyens qui ne peuvent plus faire face aux dépenses quotidiennes et/ ou soins de santé découlant directement du contexte de pandémie actuel. Cette aide, qui représente un montant de 2.000.000€, provient du gouvernement fédéral. Elle est ouverte à toutes et à tous.