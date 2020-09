Hainaut: ses employés menacés, Elia ne participera plus aux réunions publiques

Le vaste projet d’Elia, la «Boucle du Hainaut» fait beaucoup de remous. Dans les communes, l’opposition est forte. La société prévoit d’installer une ligne haute tension de 380 kV entre Avelgem et Courcelles. Elle va traverser 14 communes. Des réunions publiques étaient organisées dans chaque entité. Elia a décidé de les suspendre et de ne plus y participer. Ses employés ont en effet été menacés et insultés.

** ****** ** ** ** ********** *** **** ** ** *********** ******** ** ** ************** *** ********** *********** *** ****** ** ********** ** ************* *** ******* ********** *** ** ****** ** ******* ******** ********* ************* ********* ** ******* *********** ** ************ **** ************ ** ***** *** ********** ******* ** *** ******** *************** ****************** ******** **** **** ** ************ ** ** ********** **** * *** ********* *********** ************* ************ *********** ** ** ********** *** ******* ** ******** ******** ***** *** *** ********** ************* ********* ** ************* *** ******** *********** ******* ***** ** ****** **** *********** ***************** ** ****************** ********** ************ ** ******* ******** ** ** ******* **************** *** ******** ******** ********** *** **** ********* ** ******* **** ******** *** ********** **** ******** ********* *** *********** ********************** ***** ** ** ********** ******** ******** *********** **** *** ** ******** *********** *** ** ******* ** ******* ** *********** ** ********* ******** **** *** ******** ************ *** ********** ******** **** *** ************ ******** **** ********** ********** ****** ****** ******* ****** ** ********** ************ ********** *** ******** ******* **** ********* **** **** ************ ** ****** ******* ** ** ***** ********** ********* ** ******** *** ****** *************** ********** *** ******** **** **************** ** ***** *** ********* ******** ******** ** ** ********* ** ** * ******** ** ********* ******* ******* *** ** ******** ****** ** ****** * ******** ** *** ********* ******* *****