Deux manifestations sont prévues à Mons lundi

27/09 01:00 → 27/09 10:00

Des perturbations continueront de déterminer notre temps. Il faudra encore s'attendre à d'abondantes précipitations, qui viendront s'ajouter à ce qui est déjà tombé durant les 24 dernières heures (localement, des valeurs de 25 à 50 mm ou plus ont été observées en Flandre orientale, dans l'ouest du Brabant ainsi que dans l'est du Hainaut). Cette nuit, une nouvelle zone de pluie active apportera 15 à 30 mm supplémentaires dans la plupart des régions. Dans le courant de la journée de dimanche, le temps deviendra toutefois rapidement plus sec par le nord-est.