Colfontaine n’aura pas son marché de Noël, à Boussu, il sera modifié

25/09 16:00 → 27/09 09:00

Différents noyaux dépressionnaires, et d'abord la tempête Odette, détermineront notre temps en cette fin de semaine. Des périodes de précipitations intenses sont prévues. Dimanche en cours de journée, le risque de précipitations diminuera. Jusqu'à samedi soir, on attend 25 l/m² ou un peu plus dans plusieurs régions. La nuit de samedi à dimanche, une zone de pluie active apportera à nouveau 15 à 20 l/m².