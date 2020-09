Polémique à Mons: ils dansent et font la fête sans masque! (vidéo)

Comme nous vous l’indiquions en début de semaine, «La Terrasse» a rouvert ses portes. Mais les fins de soirée, notamment celle de ce jeudi, font beaucoup parler, à cause des vidéos prises à l’intérieur de l’établissement. Sur les images, on voit en effet de nombreuses personnes en train de danser et sans masque. Les mesures sanitaires sont loin d’être respectées. «Nous serons encore plus stricts lors des prochaines soirées», réagit l’un des patrons de l’établissement.

